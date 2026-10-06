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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Sewage Water Accumulates Outside Kanshiram Hospital

कानपुर: कांशीराम अस्पताल के बाहर भरा सीवर का पानी

Tue, 06 Oct 2026 07:48 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:48 PM IST
Kanpur: Sewage Water Accumulates Outside Kanshiram Hospital
रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर में सीवर का पानी भरा हुआ है। जिस कारण मरीज और तीमारदार गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते है।
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