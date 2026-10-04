कानपुर: पितृपक्ष की नवमी पर दामोदर नगर वृद्धाश्रम में सेवा कार्य

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दामोदर नगर स्थित वृद्धाश्रम में पितृपक्ष की नवमी (बुढ़िया नवमी) के पावन अवसर पर पार्षद योगेंद्र शर्मा ‘यश' ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर बुजुर्गों का हाल-चाल जाना और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही, सभी वृद्धजनों को खाद्य सामग्री, पेयजल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया।

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