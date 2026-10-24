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कानपुर: DVVNL की लापरवाही से बिठूर मंधना सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ सुस्त

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 24 Oct 2026 04:25 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 04:25 PM IST







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मंधना से बिठूर रोड के चौड़ीकरण का काम सुस्त हो गया है। दरसल में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सड़क चौड़ीकरण की हद में आने वाले बिजली के कुछ खंभों को नहीं हटवाया है। इसी वजह से सड़क चौड़ीकरण का काम थोड़ा सुस्त हो गया है। ... और पढ़ें

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