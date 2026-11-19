{"_id":"6afec79e7a8d35879407f223","slug":"video-kanpur-road-near-bithoors-ramlila-ground-and-market-turned-into-a-dumping-zone-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर के रामलीला मैदान व बाजार के पास सड़क बनी डंपिंग जोन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी बिठूर में रामलीला मैदान तथा बिठूर बाजार के पास सड़क को ही डंपिंग जोन बना दिया गया है, जहां जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के बीच नगर पंचायत की कूड़ा गाड़ी खड़े होने से व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं उठती दुर्गंध के कारण राहगीरों, दुकानदारों और आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है।

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