{"_id":"6ab931da60506a8f0203a04b","slug":"video-kanpur-recent-patchwork-washed-away-by-rain-potholes-reappear-on-the-road-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कुछ दिन पहले किया गया पैचवर्क बारिश में धुला, सड़क पर उभरे गड्ढे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कब्रिस्तान से पनकी पड़ाव क्रॉसिंग का लगभग 500 मी. के एक हिस्से की सड़क जर्जर हालत में है। कुछ दिन पहले ही उसमें पेचवर्क किया गया था जो 3 दिन की बारिश होने के बाद धुल गया। सड़क में फिर से गड्ढे हो गए। जिससे स्थानीय लोगों को फिर गड्ढों में तब्दील सड़क से आवागमन करना पड़ रहा है।

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