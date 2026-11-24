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कानपुर: देव दीपावली पर रंगोली व सांस्कृतिक समारोह का हुआ आयोजन
देव दीपावली उत्सव सामाजिक संस्था के तत्वावधान में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर श्याम नगर के एलआईसी पार्क में भव्य रंगोली प्रतियोगिता व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आठ से 17 वर्ष के बच्चों ने सुन्दर रंगोली सजाकर आये अतिथियों का मन मोह लिया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चे के अद्भुत डांस आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में डॉ. श्याम बाबू गुप्ता, डॉ. रमेश वर्मा, शांति स्वरूप भटनागर, जितेन्द्र वर्मा, अनिल गुप्ता व नरेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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