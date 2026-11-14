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कानपुर: शुक्लागंज में महापर्व छठ की तैयारियां पूरी, गंगाघाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 09:50 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 09:50 AM IST







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शुक्लागंज में छठ पर्व को लेकर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए गंगा नदी में बैरिकेडिंग की लंबाई 800 मीटर से बढ़ाकर 1500 मीटर कर दी गई है, साथ ही रूट डायवर्जन और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ... और पढ़ें

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