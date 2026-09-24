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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Panic ensues after python spotted in Chakeri park

कानपुर: चकेरी में पार्क में अजगर निकलने से मचा हड़कंप

Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST
Kanpur: Panic ensues after python spotted in Chakeri park
चकेरी के अहिरवां क्षेत्र में कानपुर पब्लिक स्कूल के सामने ‘लव गार्डन’ के नाम से चर्चित चकेरी पार्क में बड़ा अजगर निकला। स्थानीय लोगों ने 112 पर सूचना दी। पार्क में खेल रहे बच्चे डर गए।
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