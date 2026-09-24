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कानपुर: चकेरी में पार्क में अजगर निकलने से मचा हड़कंप

Shikha Pandey

Updated Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST







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चकेरी के अहिरवां क्षेत्र में कानपुर पब्लिक स्कूल के सामने ‘लव गार्डन’ के नाम से चर्चित चकेरी पार्क में बड़ा अजगर निकला। स्थानीय लोगों ने 112 पर सूचना दी। पार्क में खेल रहे बच्चे डर गए। ... और पढ़ें

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