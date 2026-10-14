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कानपुर: घाटमपुर में ओवरब्रिज की एक तिहाई लाइटें खराब, सर्विस रोड पर हादसे का खतरा
घाटमपुर कस्बे के ओवरब्रिज पर लगे स्ट्रीट लाइट पोलों की एक तिहाई लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं, जिससे ब्रिज और सर्विस रोड पर रात के समय अंधेरा छा जाता है। नवरात्रि और आगामी प्रमुख त्योहारों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिका प्रशासन ने लाइटों की जल्द मरम्मत कराने के लिए एनएचएआई को पत्र भेजा है।
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