{"_id":"6adb19803b8349778c0d07ae","slug":"video-kanpur-notorious-wanted-individual-gulzar-alias-anshu-subject-of-25-legal-cases-arrested-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: 25 मुकदमों में वांछित शातिर वारंटी गुलजार उर्फ आंशू गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी समेत विभिन्न संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 25 मुकदमों के आरोपी गुलजार उर्फ आंशू को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने उसे जाजमऊ के वाजिदपुर स्थित उसके घर के बाहर से दबोचा। आरोपी के खिलाफ कानपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ और कासगंज के विभिन्न थानों में चोरी, एनडीपीएस, आर्म्स और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

... और पढ़ें