कानपुर: शीलिंग हाउस में आठ अक्तबूर से राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप

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कानपुर के शीलिंग हाउस स्कूल में आठ अक्तूबर से सीआईएससीई की सातवीं राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के विभिन्न 18 क्षेत्रों और यूएई से करीब 450 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अंडर-14, 17 और 19 बालक-बालिका वर्ग में होने वाले इन मुकाबलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में खेलने का अवसर मिलेगा।

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