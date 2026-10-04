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कानपुर: कांशीराम अस्पताल में आवारा जानवरों का आतंक, मरीज और तीमारदारों में खौफ

Shikha Pandey

Updated Sun, 04 Oct 2026 09:29 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 09:29 PM IST







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रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर में आवारा जानवरों का आतंक रहता है। इस दौरान मरीज और तीमारदारों को आने में डर रहता है। वहीं अस्पताल परिसर में रहने वाले लोग शाम को मॉर्निंग वॉक करते है। कई बार यही आवारा जानवर उन पर हमला भी करते हैं। ... और पढ़ें

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