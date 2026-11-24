{"_id":"6b053c4ada137f042f000d15","slug":"video-kanpur-man-falls-into-an-open-10-foot-deep-manhole-in-the-dark-at-kda-square-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: केडीए चौराहे पर अंधेरे में खुले पड़े 10 फीट गहरे मैनहोल में गिरा युवक, बच्चे के शोर मचाने पर बची जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: केडीए चौराहे पर अंधेरे में खुले पड़े 10 फीट गहरे मैनहोल में गिरा युवक, बच्चे के शोर मचाने पर बची जान
कानपुर के जाजमऊ स्थित केडीए चौराहे पर सोमवार रात रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक को अंधेरे में खुला चैंबर दिखाई नहीं दिया, जिससे वह सीधे करीब 10 फीट गहरे मैनहोल में जा गिरा। युवक के गिरते ही वहां मौजूद एक बच्चे के चीख-पुकार मचाने पर दौड़े स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेहोश युवक को बाहर निकाला और तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।