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कानपुर: बालाजी मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में जुटे लोग, बोले- कार्रवाई नहीं रुकी तो होगा बड़ा आंदोलन

Shikha Pandey

Updated Mon, 05 Oct 2026 09:33 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 09:33 PM IST







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गोविंद नगर 8 ब्लॉक स्थित मंदिर की चौखट पर बैठकर धार्मिक जयकारों के साथ विरोध जताया। मंदिर और परिसर हटाकर धर्मशाला बनाए जाने का क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया। बिजली कनेक्शन और मीटर हटाए जाने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। मंदिर हटाने की कार्रवाई नहीं रुकी तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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