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कानपुर: ‘आओ मिलकर यह काम करें, सबसे पहले स्व-गणना करें', छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 11:32 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 11:32 AM IST







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कानपुर के घाटमपुर में मतदाताओं को स्व-गणना के प्रति जागरूक करने के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने भव्य जागरूकता रैली निकाली। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी इस रैली में छात्राओं ने नारों और तख्तियों के माध्यम से लोगों को स्व-गणना में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। ... और पढ़ें

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