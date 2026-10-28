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कानपुर: दून इंटरनेशनल स्कूल में केसीएल खो-खो मुकाबला, पूर्ण चंद विद्या निकेतन ने दर्ज की शानदार जीत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 28 Oct 2026 03:42 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 03:42 PM IST







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कानपुर के रतनलाल नगर स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित केसीएल अंडर-13 खो-खो प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। डॉ. वीरेंद्र स्वरूप श्याम नगर और पूर्ण चंद विद्या निकेतन के बीच खेले गए इस कड़े मुकाबले में पूर्ण चंद विद्या निकेतन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की। ... और पढ़ें

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