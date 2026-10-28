{"_id":"6ae1ca933383d8252f07c547","slug":"video-kanpur-kalyanpur-shivli-road-in-poor-condition-road-surface-disintegrates-near-maksudabad-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कल्याणपुर-शिवली मार्ग बदहाल, मकसूदाबाद के पास उखड़ी सड़क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर-शिवली मार्ग पर मकसूदाबाद के पास सड़क की गिट्टियां उखड़ने से मार्ग बदहाल हो गया है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।सड़क की जर्जर हालत से हादसे की आशंका भी बनी हुई है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही है।

... और पढ़ें