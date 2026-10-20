कानपुर: शिवाला बाजार में शमी के पेड़, नीलकंठ, मछली और कछुए की पूजा करते हैं श्रद्धालु

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कानपुर के शिवाला बाजार में विजयदशमी (दशहरा) के पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा शमी के पेड़, नीलकंठ पक्षी तथा मछली व कछुए की पूजा करने की विशेष परंपरा है। हिंदू धर्म और मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव का स्वरूप और प्रभु श्री राम से जुड़े प्रसंगों के आधार पर सौभाग्य, वर्षभर विजय और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही राजा-महाराज भी विजय यात्रा पर निकलने से पहले इसके दर्शन को उत्तम शकुन मानते थे।

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