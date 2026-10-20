{"_id":"6ad73b082d86122d600057c5","slug":"video-kanpur-in-shiwala-bazaar-devotees-worship-shami-tree-neelkanth-bird-as-well-as-fish-and-turtles-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: शिवाला बाजार में शमी के पेड़, नीलकंठ, मछली और कछुए की पूजा करते हैं श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: शिवाला बाजार में शमी के पेड़, नीलकंठ, मछली और कछुए की पूजा करते हैं श्रद्धालु
कानपुर के शिवाला बाजार में विजयदशमी (दशहरा) के पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा शमी के पेड़, नीलकंठ पक्षी तथा मछली व कछुए की पूजा करने की विशेष परंपरा है। हिंदू धर्म और मान्यताओं के अनुसार, विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव का स्वरूप और प्रभु श्री राम से जुड़े प्रसंगों के आधार पर सौभाग्य, वर्षभर विजय और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही राजा-महाराज भी विजय यात्रा पर निकलने से पहले इसके दर्शन को उत्तम शकुन मानते थे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।