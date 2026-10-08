कानपुर: मूसानगर रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड की मौत

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घाटमपुर कस्बे में मूसानगर रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के पास बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जाजपुर पुलिस चौकी में तैनात 50 वर्षीय होमगार्ड जितेंद्र कुमार बाइक से ड्यूटी पर जाते समय सड़क पार करते वक्त अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी से कानपुर रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।

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