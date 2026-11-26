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कानपुर हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला-2026, महंत जितेंद्र जी और अरुण पुरी ने किया में गो पूजन

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 26 Nov 2026 04:54 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 04:54 PM IST







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कानपुर के बेनाझाबर स्थित बृजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला-2026 के दौरान महंत जितेंद्र जी, अरुण पुरी और अन्य पदाधिकारियों ने पारंपरिक विधि-विधान से गो पूजन किया। आयोजन में संत-महात्माओं, समाजसेवियों और पदाधिकारियों की मौजूदगी के बीच भारतीय संस्कृति, पर्यावरण व सेवा के संदेश के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। ... और पढ़ें

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