कानपुर: मंधना चौराहे पर ई-रिक्शा और ऑटो चालक की दबंगई, जीटी रोड हाईवे पर लगा रहे हैं वाहन

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मंधना चौराहे पर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों की मनमानी से यातायात व्यवस्था बेपटरी हो रही है। चालक जीटी रोड हाईवे की लेन पर ही वाहन खड़े कर सवारियां भरते हैं। इससे हाईवे पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है और दूसरे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि महज 10 कदम की दूरी पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वाहन चालकों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से हाईवे पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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