{"_id":"6a9d25ca5ba9eb45010dfd9e","slug":"video-kanpur-healthcare-services-at-hospital-exposed-family-members-level-allegations-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल? परिजनों ने लगाए आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिरनी गांव में कच्चा मकान ढहने से पिता और तीन बेटियों की मौत के बाद पतारा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठे हैं। हादसे के बाद घायलों और मृतकों को लेकर परिजन पतारा अस्पताल पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। इतना ही नहीं, गंभीर हालत में घायल काजल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होने पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका।

... और पढ़ें