{"_id":"6af7ece91a8540548c078a2d","slug":"video-kanpur-gravel-and-crushed-stone-strewn-across-road-from-manoj-international-hotel-to-shyamnagar-bridge-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चकेरी में मनोज इंटरनेशनल होटल से श्यामनगर पुल तक सड़क पर फैली गिट्टियां और बजरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: चकेरी में मनोज इंटरनेशनल होटल से श्यामनगर पुल तक सड़क पर फैली गिट्टियां और बजरी

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 10:38 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 10:38 AM IST







Link Copied



कानपुर के चकेरी क्षेत्र में मनोज इंटरनेशनल होटल से श्यामनगर पुल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भारी मात्रा में गिट्टियां और बजरी फैली हुई है। सड़क पर बिखरी इस बजरी के कारण आए दिन बाइक सवार फिसलकर घायल हो रहे हैं, इसके बावजूद संबंधित विभाग इस ओर से पूरी तरह आंखें मूंचे बैठा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन