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कानपुर: घाटमपुर उप डाकघर में घोटाला, एसीपी कृष्णकांत के सामने छलका पीड़ितों का दर्द

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 03:50 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 03:50 PM IST







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कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में हुए वित्तीय फर्जीड़े और धांधली से पीड़ित दर्जनों खाताधारक न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंचे। एसीपी कृष्णकांत मामले की खुद जानकारी ले रहे हैं, वहीं मुख्य आरोपी शैलेंद्र पांडेय की पत्नी अन्नपूर्णा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ... और पढ़ें

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