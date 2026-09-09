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कानपुर: नवीन गंगा पुल पर चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 09:03 AM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 09:03 AM IST

नवीन गंगा पुल पर देर रात अर्टिगा कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार सवार चार युवकों ने शीशा तोड़कर जान बचाई। सुबह बीच रास्ते कार खड़ी रहने से पुल पर भीषण जाम लग गया। ... और पढ़ें

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