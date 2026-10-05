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कानपुर: लाइन लगाने के बावजूद नहीं मिल रही खाद, भटक रहे किसान

Shikha Pandey

Updated Mon, 05 Oct 2026 05:11 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 05:11 PM IST







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शिवराजपुर सहकारी समिति व इफको किसान सेवा केन्द्र में लाइन लगाने के बावजूद खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि निर्धारित दाम से ज्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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