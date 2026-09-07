रूस में हिरासत में कानपुर का इंजीनियर, 10 साल के बच्चे के साथ पत्नी ने PM मोदी से लगाई गुहार

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रूस की राजधानी मॉस्को में कानपुर निवासी भारतीय इंजीनियर चंदन गुप्ता को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर से परिवार में हड़कंप मच गया है। चंदन नोएडा की एक कंपनी के तहत वर्क वीजा पर मॉस्को में काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी स्नेहा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रूसी पुलिस पर चंदन को रूसी सेना में शामिल होने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर पति की सुरक्षित रिहाई की गुहार लगाई है।

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