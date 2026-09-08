कानपुर: आम्रपाली विहार में जलनिकासी फेल, घरों के आसपास भरा पानी

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मैनावती मार्ग स्थित आम्रपाली विहार में बारिश के पानी की वजह से जलजमाव है। मैनावती मार्ग को जाने वाले नाले पर अतिक्रमण की वजह से पानी की निकासी की नहीं हो पाती है। हर साल यहां बरसात में जलजमाव हो जाता है। जलजमाव की वजह की वजह से स्थानीय लोगों को घरों के बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही हैं।

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