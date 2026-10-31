{"_id":"6ae58ef3b2d44f0e7200d5b3","slug":"video-kanpur-dozens-of-loader-trucks-parked-on-highway-lanes-pose-accident-risk-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: हाईवे की लेन पर खड़े दर्जनों लोडर, बना हुआ है हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना रेलवे क्रॉसिंग के पास हाईवे की लेन पर दर्जनों लोडर खड़े रहते हैं। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है। हाईवे पर खड़े इन वाहनों के कारण तेज रफ्तार से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीते शुक्रवार को भी इसी तरह नारामऊ में हाईवे पर खराब हालत में खड़े डंपर में पीछे से बस, बाइक और एक अन्य डंपर टकरा गए थे। हादसे में चार लोग घायल हो गए थे। इसके बावजूद हाईवे की लेन पर वाहनों के खड़े होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।

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