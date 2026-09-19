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कानपुर: घाटमपुर समाधान दिवस पर एक्शन मोड में डीएम, सीडीओ और डीसीपी साउथ के साथ सुनीं शिकायतें

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 01:26 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 01:26 PM IST







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घाटमपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी खुद पहुंचे। सीडीओ अभिनव जे जैन और डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के साथ मिलकर डीएम ने दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। साथ ही, संबंधित जिम्मेदारों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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