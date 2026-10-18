{"_id":"6ad4ef105ecc16cbf60f6677","slug":"video-kanpur-devotional-music-evening-at-chs-gurukulam-students-captivate-the-audience-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सीएचएस गुरुकुलम में सुरों से सजी भजन संध्या, छात्रों ने बांधा समां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शौर्य चक्र विजेता चौ. हरमोहन सिंह की 105वीं जयंती पर रविवार को तात्याटोपेनगर स्थित सीएचएस गुरुकुलम में भजन संध्या आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर सीएचएस जौनपुर, कानपुर देहात और गुरुकुलम के छात्रों ने भक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आध्यात्मिकता और समकालीन संगीत का अनूठा संगम पेश किया, जिससे कार्यक्रम भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वॉयस आर्टिस्ट विजय विक्रम सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व सभापति सुखराम सिंह यादव, नीता सिंह, मोहित यादव और श्रुतिका यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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