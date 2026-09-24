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कानपुर: ग्यारहवीं शरीफ पर शारदानगर में गूंजीं सदाएं, अकीदत के साथ निकाला गया जुलूसे गौसिया

Thu, 24 Sep 2026 04:20 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:20 PM IST
Kanpur Devotional chants resonate in Shardanagar on Gyarahvi Sharif
कानपुर के शारदानगर में ग्यारहवीं शरीफ के पावन पर्व पर बड़े पीर साहब की याद में अकीदत और एहतराम के साथ भव्य 'जुलूसे गौसिया' निकाला गया। इस अवसर पर शहर क़ाज़ी मौलाना मुश्ताक मुशाहिदी ने पैगाम-ए-अम्न देते हुए बड़े पीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी (रह.) की तालीमात और उनके दिखाए इंसानियत के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। जुलूस में बड़ी संख्या में ज़ायरीन और अकीदतमंद शामिल हुए।
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