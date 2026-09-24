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कानपुर: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए भक्त

Shikha Pandey

Updated Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST







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गुरुवार को जाजमऊ के सिद्धनाथ घाट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए भक्त आए। इस दौरान भक्त ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए।

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