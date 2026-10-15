कानपुर: सीएसए किसान मेले में उमड़ी भीड़, फल, सब्जी और अनाज की जानकारी ले रहे किसान व छात्र

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कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रबी उत्पादकता गोष्ठी व किसान मेले में भारी उत्साह देखने को मिला। मेले के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों और कृषि के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न स्टालों का भ्रमण किया। उन्होंने वहां प्रदर्शित उन्नत किस्म के फल, सब्जियों और अनाजों के बीजों की बारीकियों के बारे में जानकारी हासिल की। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों और युवाओं को आधुनिक खेती और वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के तौर-तरीके समझाए।

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