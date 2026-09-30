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कानपुर: पीरोड हर सहाय कॉलेज में गूंजी शॉट की धमक, क्रिकेट ट्रायल में उतरे खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 30 Sep 2026 01:01 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 01:01 PM IST







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कानपुर में पी रोड स्थित हर सहाय जगदंबा सहाय इंटर कॉलेज में क्रिकेट ट्रायल का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए युवा खिलाड़ियों ने मैदान में अपना हुनर दिखाया। चयनकर्ताओं की पैनी नजरों के सामने उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभाओं ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर टीम में जगह बनाने के लिए जमकर पसीना बहाया। ... और पढ़ें

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