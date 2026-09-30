कानपुर होगा गड्ढा मुक्त: देर रात सड़कों पर उतरे डीएम और अफसर, दिवाली से पहले 73 सड़कों का कायाकल्प, पढ़ें डिटेल

दीपावली से पहले कानपुरवासियों को गड्ढा मुक्त और सुगम सड़कें देने के लिए कानपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। देर रात सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होते ही जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त और मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ शहर का निरीक्षण किया।

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इस दौरान पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और एनएचएआई के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सड़कों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि त्योहारों के समय आवागमन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 73 मुख्य सड़कों को चिह्नित किया है, जिन्हें अगले 20 दिनों के भीतर पूरी तरह दुरुस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और एनएचएआई के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सड़कों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि त्योहारों के समय आवागमन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 73 मुख्य सड़कों को चिह्नित किया है, जिन्हें अगले 20 दिनों के भीतर पूरी तरह दुरुस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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