कानपुर होगा गड्ढा मुक्त: देर रात सड़कों पर उतरे डीएम और अफसर, दिवाली से पहले 73 सड़कों का कायाकल्प, पढ़ें डिटेल

कानपुर होगा गड्ढा मुक्त: देर रात सड़कों पर उतरे डीएम और अफसर, दिवाली से पहले 73 सड़कों का कायाकल्प, पढ़ें डिटेल
Kanpur News: कानपुर में देर रात जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त और सीडीओ ने संयुक्त टीम के साथ शहर की सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को चिह्नित 73 प्रमुख सड़कों को अगले 20 दिनों के भीतर दुरुस्त करने और नगर निगम को करीब 500 सड़कों पर मरम्मत व री-लेयरिंग का काम समय पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
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दीपावली से पहले कानपुरवासियों को गड्ढा मुक्त और सुगम सड़कें देने के लिए कानपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। देर रात सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होते ही जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त और मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ शहर का निरीक्षण किया।
इस दौरान पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और एनएचएआई के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सड़कों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि त्योहारों के समय आवागमन को सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 73 मुख्य सड़कों को चिह्नित किया है, जिन्हें अगले 20 दिनों के भीतर पूरी तरह दुरुस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पीडब्ल्यूडी की 73 और नगर निगम की 500 सड़कों की सुधरेगी हालत
इसके अलावा नगर निगम के कार्यक्षेत्र में आने वाली लगभग 500 सड़कों पर पैचवर्क, मरम्मत और नई परत (री-लेयरिंग) बिछाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि निर्माण कार्य में कोई अड़चन न आए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दीपावली से पहले सड़कों का सुधार होगा।
स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था पर भी सख्त निर्देश
साथ-साथ शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और साफ-सफाई को भी पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने की हिदायत दी गई है। डीएम ने शहरवासियों को आश्वस्त किया है कि अगले 20 से 25 दिनों में दीपावली का पर्व शुरू होने से पहले कानपुर की सभी प्रमुख सड़कें गड्ढा मुक्त और बेहतर स्थिति में नजर आएंगी।