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कानपुर: सचिवों की हड़ताल से सहकारी समितियां बंद, महंगे दामों पर खरीद रहे हैं अन्नदाता

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 02:41 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 02:41 PM IST







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घाटमपुर क्षेत्र में सहकारी समितियों के सचिवों की हड़ताल से तालों के लटकने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रबी फसलों की बुवाई के इस सीजन में डीएपी और अन्य खादों की जरूरत के चलते किसानों को मजबूरन खुले बाजारों से महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। ... और पढ़ें

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