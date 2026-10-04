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कानपुर: पोल पर चढ़े संविदा लाइनमैन की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 AM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 AM IST







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जाजमऊ थाना क्षेत्र में पोल पर काम करने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से संविदा लाइनमैन की मौत हो गई। करंट लगने के बाद वह 25 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़े, जिसके बाद कांशीराम अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ... और पढ़ें

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