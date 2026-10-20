{"_id":"6ad73adbd39789237d0bc905","slug":"video-kanpur-connecting-road-between-chakratanpur-and-naramau-gt-road-highway-disintegrates-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: उधड़ गया चकरतनपुर-नारामऊ जीटी रोड हाईवे संपर्क मार्ग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकरतनपुर से नारामऊ जीटी रोड हाईवे को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बदहाली का शिकार है। सड़क की परत उखड़ने से जगह-जगह गिट्टी और बजरी फैल गई है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालक उखड़ी सड़क पर संतुलन बिगड़ने के डर से संभलकर निकलने को मजबूर हैं।

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