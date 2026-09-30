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कानपुर: दीपावली से पहले पीडब्ल्यूडी की 73 और नगर निगम की 500 सड़कों की बदलेगी सूरत
कानपुर में आगामी दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सड़कों को गड्ढा मुक्त और दुरुस्त करने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। देर रात जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त और सीडीओ ने संयुक्त टीम के साथ शहर की सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को चिह्नित 73 प्रमुख सड़कों को अगले 20 दिनों के भीतर दुरुस्त करने और नगर निगम को करीब 500 सड़कों पर मरम्मत व री-लेयरिंग का काम समय पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
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