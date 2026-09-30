कानपुर: दीपावली से पहले पीडब्ल्यूडी की 73 और नगर निगम की 500 सड़कों की बदलेगी सूरत

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कानपुर में आगामी दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सड़कों को गड्ढा मुक्त और दुरुस्त करने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। देर रात जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त और सीडीओ ने संयुक्त टीम के साथ शहर की सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को चिह्नित 73 प्रमुख सड़कों को अगले 20 दिनों के भीतर दुरुस्त करने और नगर निगम को करीब 500 सड़कों पर मरम्मत व री-लेयरिंग का काम समय पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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