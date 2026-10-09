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कानपुर: पनकी रोड पर बीच सड़क में ट्रक के आगे ऑटो अड़ाकर हंगामा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 09 Oct 2026 11:02 AM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 11:02 AM IST







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पनकी रोड पर बीच सड़क ट्रक के सामने ऑटो आड़ा लगाकर किए गए हंगामे से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। व्यस्त मार्ग पर लंबा जाम लगने के कारण मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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