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कानपुर: चकेरी के केडीए कालोनी में बच्चों ने खुद बनाया 12 फीट का रावण

Shikha Pandey

Updated Tue, 20 Oct 2026 07:38 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 07:38 PM IST

चकेरी के श्याम नगर फेस वन केडीए कालोनी में बच्चों ने 12 फीट का रावण बनाया। 2 साल से बच्चें खुद रावण बनाते हैं और पुतला दहन करते हैं। जिसे देखने श्याम नगर के आसपास क्षेत्र के लोग आते हैं। 12 फीट का रावण विनोद, अमन, कुशाग्र, कृष्णा, रौनक, शौर्य, आशीष ने मिलकर बनाया। ... और पढ़ें

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