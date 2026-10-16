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कानपुर: रखरखाव के अभाव में चिल्ड्रन हेवन पार्क की बदहाल

Shikha Pandey

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:37 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:37 PM IST







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कृष्णापुरम कॉलोनी में बने चिल्ड्रन हेवन पार्क की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। रखरखाव के अभाव में पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। ... और पढ़ें

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