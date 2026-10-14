{"_id":"6acf25bac3c4f63b7f0b4113","slug":"video-kanpur-building-of-primary-school-no-1-old-bithoor-falling-into-disrepair-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: प्राथमिक विद्यालय प्रथम पुराना बिठूर की इमारत हो रही जर्जर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्राथमिक विद्यालय बिठूर प्रथम जो कि पुराना बिठूर में स्थित है।इस स्कूल की इमारत जर्जर होती जा रही है। इमारत में लगी कई खिड़कियों के छज्जे गिर गए हैं या तो गिर रहे है। इसके अलावा छत के पास प्लास्टर उखाड़ कर नीचे गिर गया है। इसी तरह कई जगह प्लास्टर गिर रहा है और दरारें पड़ रही हैं। ऐसे में इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा खतरा बना हुआ है।

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