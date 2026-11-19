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धुन्नी नाला स्थित नमामि गंगे के बायो ट्रीटमेंट प्लांट के आधे हिस्से से बायोप्लांट गायब होने के चलते नाले के गंदे पानी का समुचित शोधन नहीं हो पा रहा है और दूषित पानी गंगा में जा रहा है। नियमित देखरेख व निगरानी की कमी से व्यवस्था बदहाल होने पर स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से प्लांट की जांच कराने और सभी बायोप्लांट्स लगवाने की मांग की है।

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