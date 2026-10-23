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कानपुर: पत्थर घाट की भव्यता वापस लाने के लिए सौंदर्यीकरण का काम शुरू

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:05 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:05 PM IST







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बिठूर स्थित पत्थर घाट धीरे-धीरे अपनी रौनक होता चला जा रहा था। इसी को लेकर अब पुरातत्व विभाग ने इस घाट की भव्यता लौटने के लिए मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम शुरू करा दिया है। जल्द ही यह घाट एक बार फिर से अपने पुराने भव्य स्वरूप में दिखेगा। ... और पढ़ें

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