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कानपुर: पीएसजीएम मेमोरियल स्कूल में गुड टच, बैड टच की दी जानकारी
ज्योति महिला समिति की ओर से आर्य नगर स्थित पीएसजीएम मेमोरियल स्कूल में गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई। संस्थापक प्रीति अवस्थी ने बताया कि आज के समय में बच्चों को जागरुक करना जरूरी है। यहां बच्चों को बताया गया कि अगर कोई आपको ऐसे छूने की कोशिश करे जो आपको सही न लगे तो इसके बाद में अपने माता-पिता या शिक्षक को जरूर बताएं। इस मौके पर प्रत्यक्षा कटियार ने बच्चों को खानपान को लेकर भी जागरुक किया। इस मौके पर नीरजा श्रीवास्तव, अध्यक्ष सीता मिश्रा, प्रधानाचार्य विमी शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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