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कानपुर: मंधना में ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बिना सुरक्षा गुजरी एलटी लाइन, हादसे का खतरा

Shikha Pandey

Updated Mon, 05 Oct 2026 05:39 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 05:39 PM IST







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मंधना के पेम चौराहे के पास ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन गुजरी है और इसके नीचे बिना सुरक्षा जाल के एचटी लाइन गुजरी है। इस एचटी लाइन से आसपास के करीब 30 गांवों को विद्युत आपूर्ति होती हैं। अगर कोई तार टूटने का हादसा होता है तो लाखों के उपकरण फूंकने के साथ जान माल के खतरे का अंदेशा है। ... और पढ़ें

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