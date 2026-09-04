कानपुर: तेज आंधी-बारिश में मान्यवर कांशीराम अस्पताल परिसर में गिरा भारी पेड़, आवाजाही प्रभावित

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तेज आंधी और बारिश के दौरान मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेंटर परिसर में एक भारी-भरकम पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ के गिरने से अस्पताल परिसर में आने-जाने वाला रास्ता प्रभावित हो गया। रास्ते में पेड़ होने के कारण मरीजों, तीमारदारों और अन्य लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंधी-बारिश के दौरान पेड़ अचानक गिरने से आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि पेड़ गिरने से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पेड़ के सड़क पर गिरने से लोगों को निकलने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।

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