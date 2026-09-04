कानपुर के जेके मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम, सुबह से उमड़ी भीड़; शाम तक परिसर हुआ फुल

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श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर कानपुर के प्रसिद्ध जेके मंदिर में सुबह से ही भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे-जैसे दिन बढ़ा, मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। शाम होते-होते मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से पूरी तरह भर गया। मंदिर में चारों ओर कृष्ण भक्ति का रंग नजर आया। श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहे और भक्ति में झूमते दिखाई दिए। मंदिर परिसर में जन्मोत्सव को लेकर विशेष उत्साह नजर आया।

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